Consommation. Le déclin du cidre normand : une tradition sous pression

Autrefois boisson quotidienne, le cidre ne fait plus partie des habitudes alimentaires en France. Les Français consomment aujourd'hui 1,23 litre de cidre par an en moyenne, un chiffre bien en deçà de celui de la bière, qui continue d'accroître son attrait, ou du vin, qui reste un pilier de la consommation d'alcool. En Normandie, les cidriers ont été touchés de plein fouet par cette évolution. Les fermetures liées à la pandémie ont fragilisé le secteur, avec une baisse de près de 50% des ventes durant cette période, et la tendance semble difficilement s'inverser.

Coûts en hausse, marges en baisse

Les coûts de production, eux, ne cessent d'augmenter. Le prix des matières premières et de l'énergie a bondi, et les cidriers peinent à compenser ces hausses avec des volumes de vente en baisse. Les cidreries plus petites, qui ne disposent pas de la puissance de distribution des grandes coopératives, sont particulièrement vulnérables.

Les fameuses pommes à cidre.

L'innovation pour contrer le déclin

Pour concurrencer la bière artisanale, qui connaît un engouement marqué, les cidriers normands se lancent dans des produits plus diversifiés, ou plus “haut de gamme” comme le cidre rosé, l'extra-brut ou des cidres inspirés des techniques de fermentation de la bière ou bien même du jus de pomme artisanal de haute qualité. Certains producteurs misent sur une nouvelle esthétique, avec des étiquettes modernes et des arômes variés, pour renouveler l'image du cidre auprès d'un public plus large.

Le chef Thierry Marx a même été nommé ambassadeur du cidre pour valoriser ses qualités gastronomiques en dehors des crêperies et promouvoir le cidre auprès des cavistes et des bars branchés. "En 2019, quand les Cidres de France m'ont proposé de devenir leur ambassadeur, je n'ai pas hésité un seul instant. Cette démarche, cette envie de défendre et de faire redécouvrir cette boisson unique qu'est le cidre, est pour moi tout à fait naturelle.”

Le bio : un segment en croissance

Malgré la baisse générale, le marché du cidre biologique, qui représente 6,6% des ventes de cidre en France, progresse de 3,1% par an. La France exporte également quatre fois plus de cidre qu'elle n'en importe, avec les Etats-Unis en tête des destinations. Ce segment bio est perçu comme une opportunité pour redynamiser le marché local et intéresser des consommateurs soucieux de l'environnement et de la qualité.

Un avenir incertain pour le cidre normand

La Normandie, terre de cidre depuis des siècles, doit désormais repenser sa production et sa stratégie de vente pour faire face à une demande en déclin. Les efforts pour moderniser et adapter le cidre aux attentes contemporaines permettront-ils de sauver cette tradition régionale ?