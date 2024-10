[Photos]. Qui dévore les citrouilles du 31 octobre dans le Calvados ?

Ce mois d'octobre, alors que les citrouilles décorent traditionnellement nos maisons, au parc animalier Cerza dans le Calvados, elles sont devenues un repas spécial pour des invités d'exception : Mona et Nicky, deux femelles ours polaires. Ces étonnants festins sont une manière originale de stimuler ces animaux avec de nouveaux goûts et textures, tout en célébrant la Toussaint !

Les deux ours polaires se régalent. - CERZA

Des recettes de la nuit des fantômes pour nos ours polaires

Les citrouilles étaient généreusement garnies de viande, de coulis de tomate et même de caviar d'aubergine. Si Nicky s'est intéressée d'abord à la farce, la dévorant jusqu'à laisser la coquille vide, Mona, elle, s'est occupée du reste, ne laissant rien derrière elle. Ce rituel est particulièrement apprécié par les ours, qui adorent ces surprises gourmandes.

Leur festin en vidéo !

Les ours polaires en mode fête de la citrouille. - CERZA

Une fête pour stimuler les animaux

Ce type d'enrichissement, comme le précise le parc Cerza, fait partie des activités qui permettent de stimuler les comportements naturels des animaux en captivité. Pour Mona et Nicky, ce festin leur a permis de s'amuser en explorant la citrouille sous toutes ses formes, tout en profitant d'une petite friandise automnale.

Un repas de choix. - CERZA