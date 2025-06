Zoo de Cerza. Une vingtaine de flamants rose s'installent dans le parc

Une vingtaine de flamants de Cuba viennent d'intégrer le zoo de Cerza. Installés en contrebas de la volière des aras, ces oiseaux ont élu domicile dans un espace spécialement aménagé, avec bassin et plage, pour leur bien-être. Ces flamants de Cuba arrivent tout droit du parc Ouwehands Dierenpark Rhenen, aux Pays-Bas. C'est l'une des six espèces de flamants roses dans le monde, reconnaissable à sa grande taille et à ses plumes parmi les plus colorées.

Cerza est à visiter tout l'été et est accessible en transport du 5 juillet au 31 août, avec la nouvelle ligne de la navette Astro Tourisme. Une ligne mise en place par la Communauté d'agglomération Lisieux Normandie.