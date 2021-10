Hermival-les-Vaux. Deux ours polaires bientôt au zoo de Cerza

Elles s'appellent Nicky et Simone (surnommée Mona), elles sont sœurs et sont nées aux Pays-Bas il y a un peu plus de deux ans. Ces deux ours polaires vont être accueillis au zoo de Cerza, à Hermival-les-Vaux près de Lisieux (Calvados), début avril 2018.

Et les nouvelles pensionnaires seront reçues comme des reines : un enclos de trois hectares, soit l'un des plus grands d'Europe, a été aménagé spécialement pour elle. Il faut en effet un peu de place pour ces ours qui pèsent 250 kilos ! La toundra, paysage typique des sols froids, a été recréée pour correspondre, au mieux, aux besoins des deux ours.

Un décor de toundra a été recréé. - Dierenjik Europa

Un couple de renards polaires

Cette nouvelle arrivée se fait dans le cadre du programme européen d'élevage. Elle fait suite à une demande lancée par le zoo début 2017. Pour rappel, les ours polaires sont une espèce en voie de disparition, menacée par la fonte des glaces qui forment son habitat naturel. Des informations concernant le réchauffement climatique seront d'ailleurs mises en avant à l'abord de l'enclos pour sensibiliser les visiteurs.

Une autre nouvelle espère fera également son apparition à Cerza : le renard polaire. Le zoo doit normalement recevoir un couple de ces animaux surprenant dont le pelage change de couleur en fonction des saisons, passant du blanc en hiver au brun en été.

• Bonus audio. Lundi 26 février 2018, Frédéric Houssaye, responsable conservation du zoo de Cerza, était l'invité de la rédaction de Tendance Ouest. Ecoutez le :



