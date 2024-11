[Photos]. Un bébé hippopotame nain, une espèce menacée très rare, né au zoo de Cerza !

Vous avez sûrement déjà vu défiler des vidéos de la célèbre Moo Deng, ce petit hippopotame pygmée star des réseaux sociaux ! Eh bien, le zoo de Cerza, près de Lisieux dans le Calvados, accueille depuis le 20 août sa propre petite Moo Deng normande : une adorable femelle hippopotame pygmée qui fera craquer tous les visiteurs.

Un bébé en bonne santé qui grandit bien

C'est en août dernier que Nyandé, la femelle hippopotame pygmée du parc, a donné naissance à une petite femelle. Depuis cette date, soigneurs et vétérinaires suivent attentivement son développement, assurant qu'elle grandit bien et en bonne santé. Déjà, la petite a pris du poids, passant de 4,5kg à la naissance à une croissance de 30 à 50 grammes par jour grâce au lait nourrissant de sa maman.

Un bébé hippopotame nain est né le 20 août dernier au zoo de Cerza. - Cerza

Nyandé et Tiwaï : un couple qui donne de l'espoir pour l'espèce

Cette naissance est le résultat de la rencontre entre Nyandé et Tiwaï, le mâle hippopotame arrivé du zoo du bassin d'Arcachon en octobre 2023. Après un premier contact timide, ils ont formé un couple solide, et sept mois plus tard, ce premier bébé est venu au monde. Il est rare d'observer des hippopotames pygmées en captivité, car leur reproduction reste complexe ; cette naissance apporte ainsi un précieux espoir pour la survie de l'espèce.

L'importance de cette naissance pour la conservation

Cette naissance s'inscrit dans le cadre du Programme d'élevage européen (EEP) de l'Association européenne des zoos et aquariums (EAZA). Grâce à ces programmes, les parcs zoologiques travaillent ensemble pour préserver des populations saines et diversifiées. En raison de la destruction de son habitat et du braconnage, il ne reste que 2 500 hippopotames pygmées dans la nature, principalement au Liberia, ce qui rend chaque naissance cruciale pour l'avenir de l'espèce.

Elle pesait 4,5kg à sa naissance ! - Cerza

Où apercevoir le bébé hippopotame pygmée au zoo de Cerza ?

Depuis sa naissance, la petite hippopotame et sa mère sont visibles dans leur espace intérieur, sur le circuit rouge du zoo, à proximité des rhinocéros blancs. Tiwaï, le père, se trouve dans la plaine avec les grands koudous et les oryx algazelles. Pour les fans, le zoo partage également des vidéos de cette petite merveille sur sa chaîne YouTube, où elle continue de faire fondre les cœurs des visiteurs du parc et des amoureux des animaux en ligne.