Jeu. Partez voir Hoshi en concert !

Cette semaine, vous allez gagner vos 2 places pour le concert d'Hoshi au Zénith de Caen samedi 16 novembre, dans le cadre de sa tournée Cœur Parapluie Tour !

Hoshi est une autrice-compositrice-interprète de 26 ans, qui a sorti 2 albums certifiés (double) platine, a reçu 2 nominations aux Victoires de la musique, qui compte plus de 200 concerts à son actif et plus de 300 000 spectateurs.

La chanteuse a sorti son nouvel album Cœur Parapluie le 1er septembre 2023. Il marque son retour et dresse un portrait des moments marquants de sa vie d'enfant, d'adolescente puis de jeune adulte.

