Près de Saint-Lô. En cuisine avec des enfants pendant les vacances

Jusqu'à dimanche 10 novembre, la Région Normandie lance l'opération "Cuisinez la Normandie !" Plus de 100 ateliers de cuisine sont organisés dans des fermes ou des restaurants, par des associations ou encore des collectivités. Le but est de faire découvrir des produits normands au plus grand nombre, et de proposer des moments de partage entre amateurs de cuisine. La Normandie souhaite aussi valoriser l'agriculture régionale. Il n'y a pas d'âge pour participer, car cinq enfants entre 6 et 11 ans ont pu participer à un atelier cuisine, lundi 28 octobre, à Marigny-le-Lozon, avec l'association Familles rurales.

"Cet atelier a pour but de les intéresser à la cuisine dans toutes ses étapes, de la confection à la dégustation. Je pense que c'est très important pour des enfants", estime Sandrine Heuguet de l'association Familles rurales. "Quand on cuisine pour des gens, ça fait plaisir aux autres", acquiesce Léon, 6 ans. L'association propose un autre atelier pour les enfants mercredi 6 novembre, autour de la pomme et de la pâtisserie cette fois-ci.

