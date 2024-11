Normandie. La coquille Saint-Jacques, un or blanc à mieux valoriser

Il n'existe pas d'acteur chargé de négocier les prix pour toute la filière de la coquille Saint-Jacques.

N'allez pas dire à Dimitri Rogoff qu'il y a trop de coquilles Saint-Jacques. "Ça me hérisse le poil quand j'entends ça", peste le président du Comité régional des pêches de Normandie. Mais, pour ce défenseur de la pêche artisanale, il manque toutefois un maillon entre les pêcheurs et les industriels. Un acteur à même de négocier avec la grande distribution et les transformateurs (Picard, Sysco…) pendant l'été pour écouler un certain nombre de volumes de coquilles de Normandie, à des prix fixes. De quoi éviter d'être acculé après les fêtes, quand la demande des consommateurs est en recul. "Je prône la création d'une interprofession, comme cela existe dans les autres filières de l'agroalimentaire, développe Dimitri Rogoff, quand on débarquait 10 000 tonnes par campagne, on pouvait bricoler, mais avec 40 000 tonnes de production, voire plus…"

Moderniser la flotte des coquillards

Pour le président du Comité régional, la dernière campagne, en 2023-2024, a été "une caricature" du problème. "D'octobre à décembre, la coquille s'est bien vendue, avec des prix assez exceptionnels pour les fêtes." L'impact du norovirus sur certaines zones huîtrières et de la grippe aviaire sur la production de foie gras a poussé certains consommateurs à se reporter sur la Saint-Jacques.

"3€ le kg, ce n'est pas assez

car c'est le même prix

qu'il y a vingt ans"

"Mais, à partir de janvier, c'était la dégringolade complète", relate Dimitri Rogoff, qui souligne que les rayons marée en grande surface ont perdu 20% de leurs consommateurs. Climat doux et inflation n'ont pas été favorables à la coquille. "La connotation de produit de luxe lui colle à la peau. C'est un vrai produit gastronomique, oui, mais elle n'est pas forcément très chère", tempère-t-il. Le prix moyen, l'an dernier, était de 2,99€ le kg sur l'ensemble de la campagne de pêche. "Ce n'est pas assez, parce que c'est le même prix qu'il y a vingt ans. Vu le surenchérissement du gasoil, des charges, etc. J'estime qu'un prix correct serait de 4€." Loin du kilo de coquilles à 1,50€ écoulé à la criée de Fécamp début octobre… Garantir un prix viable, c'est aussi favoriser le renouvellement de la flotte des navires. "C'est le paradoxe normand : grâce à la coquille, en sept ans, trente-deux bateaux neufs ont été mis à l'eau, un dynamisme qui n'existe nulle part ailleurs en France… Mais, en parallèle, il subsiste une bulle spéculative sur de vieux bateaux d'occasion. Sur les plus petites unités, il y a un vrai problème de sécurité, avec des naufrages à répétition ces dernières années." Le président normand est lui-même favorable à l'expropriation des bateaux jugés inadaptés. "Quand on me téléphone en pleine nuit, je me dis : encore un qui a coulé… On sait que les bateaux prennent des risques et on ne peut plus laisser faire ça." L'avenir ? "Des bateaux moins chers et plus polyvalents, car en ne faisant que de la coquille, on risque de perdre des savoir-faire. Moderniser la flotte, c'est aussi une condition pour attirer des gens vers cette profession."