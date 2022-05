Le Havre. Les coquilles Saint-Jacques du petit port bientôt recyclées

Sur les 150 000 tonnes de coquilles Saint-Jacques et huîtres consommées chaque année en France, moins de 5 % sont valorisées. Un constat qui a poussé Daniel Moukoko, à la tête de Providentiel Coquillages, à développer un procédé pour collecter et valoriser ces biodéchets. Cette start-up, implantée en Occitanie, vise un nouveau marché avec la Normandie, et plus précisément le gisement du marché aux poissons, au Havre.

"Sur la campagne de pêche 2022-2023, ce sont environ 400 à 500 tonnes de coquilles que nous allons collecter et traiter à partir du mois d'octobre, via deux bennes installées sur le petit port", précise l'entrepreneur, qui travaille en lien avec la communauté urbaine du Havre. Il envisage d'ouvrir une unité de transformation sur la commune de Criquetot-l'Esneval, début 2023, avec cinq emplois à la clé. "Il y a d'abord une phase d'hygiénisation puis un process de broyage qui permet de fabriquer de l'alimentation riche en calcium pour les poules, ainsi que des biofertilisants destinés à l'agriculture biologique".

Outre Le Havre, Providentiel Coquillages s'intéresse aussi aux biodéchets issus du port de Dieppe, autre grand pôle coquillier de Seine-Maritime.