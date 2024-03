Saint-Vaast-la-Hougue. Huîtres contaminées : quelles solutions pour éviter que le phénomène se reproduise ?

Les ostréiculteurs du secteur de Saint-Vaast-la-Hougue, entre autres, avaient vécu des fêtes de fin d'année difficiles. Une contamination au norovirus dans la mer avait provoqué de nombreuses gastro-entérites aiguës chez l'humain et entraîné des interdictions de pêche, de consommation et de vente d'huîtres. Pour éviter que ce phénomène se reproduise, des solutions doivent être trouvées, au plus vite.

L'intervention de la Région

"La Normandie est la première région conchylicole de France, précise le président de la Région Hervé Morin. On ne peut pas avoir un bien aussi précieux que la conchyliculture, un produit aussi important que l'huître de Normandie et se retrouver aujourd'hui avec des ostréiculteurs en difficulté et qui subissent, par ailleurs, un préjudice d'image durable. Ce qui s'est produit cet hiver se reproduira. Il nous faut collectivement mettre en place des mesures préventives." Nicolas Boudaud, directeur scientifique d'Actalia, centre technique d'expertise agroalimentaire basé à Saint-Lô, revient sur les causes de cette contamination.

Un travail à faire au niveau de l'assainissement

Tout le monde doit donc faire des efforts, les ostréiculteurs aussi bien que les habitants du territoire, au niveau de l'assainissement. Quelques pistes ont été étudiées jeudi 7 mars à Saint-Vaast-la-Hougue, lors d'une rencontre entre élus et ostréiculteurs en présence d'Hervé Morin et de David Margueritte, président de l'Agglo du Cotentin.

Reprendre l'idée de Coutances Mer et Bocage

L'Agglo du Cotentin pourrait s'appuyer sur le travail réalisé dans le Coutançais. Des progrès sont à réaliser au niveau de l'assainissement non collectif dans le secteur du Val de Saire mais des travaux sont prévus. Hervé Guille, vice-président de Coutances Mer et Bocage chargé de l'eau, avait dû agir dès 2018 en incitant les habitants qui ne l'avaient pas encore fait à se mettre en conformité au niveau de leur assainissement. Quand les maisons sont vendues, le nouveau propriétaire a même obligation de se mettre en conformité sous peine de recevoir des pénalités.

Des aides financières importantes existent, comme un forfait possible de 6 000 euros pour toutes les habitations non conformes ayant un impact sur l'environnement. Aujourd'hui, Coutances Mer et Bocage a réalisé 800 installations conformes.

La Région accompagne financièrement

A l'occasion de cette rencontre, Hervé Morin a d'une part incité les représentants des intercommunalités présents à engager des travaux de mise à niveau nécessaires des stations d'épuration pour éviter la contamination des zones conchylicoles sensibles et, d'autre part, encouragé les professionnels du milieu ostréicole à s'autodiagnostiquer pour mieux contrôler le norovirus.

Dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (FEAMPA) et des fonds Région, les investissements des entreprises ostréicoles pour la mise en place de bassins de purification individuels ou collectifs avec une eau contrôlée microbiologiquement et en circuit fermé pourront être financés en partie par la Région.