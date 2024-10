Bonne table à Rouen. Le XV, la passion du ballon ovale dans l'assiette

Si vous êtes rouennais et fan de rugby, vous connaissez sûrement déjà les lieux. Pour les autres, sachez que l'établissement ne se résume pas qu'au monde de l'ovalie. Si la brasserie diffuse chaque week-end les journées du Top 14 ou de Pro D2, en plus des grandes compétitions internationales, le XV, c'est aussi la convivialité et le plaisir du goût. L'intérieur, sobre et relativement étroit, contraste avec la terrasse capable d'accueillir 50 personnes et bien plus en cas de match. Je me lance sur le menu des burgers, qui vient tout juste d'être renouvelé me dit-on.

Une carte de burgers inspirée du Top 14

On en retrouve six à la carte, chacun portant le nom d'un club du Top 14 avec ses spécificités locales. Je choisis l'Union Bordeaux Bègles et sa bavette française coupée en fines tranches, salade, cheddar, tomates confites et sauce bordelaise, pour un total de 17,50 euros pour la version "simple", 5 euros de plus pour le "double". C'est original et gourmand sans être trop copieux, laissant la place pour une agréable crème brûlée, le temps de discuter avec le patron. Guillaume Cheron a repris les lieux il y a deux ans maintenant, "un rêve" devenu réalité. Quant au rugby, c'est "une passion commune avec mon fils qui pratique en club", explique le patron. C'est d'ailleurs le garçon lui-même qui a trouvé le nom du bar. Ce dernier a même un logo, imaginé par le dessinateur Djony, un ami de la famille. "On voulait un endroit où on puisse bien manger avec une fourchette de prix correcte", poursuit le patron insistant sur l'origine française de toutes les viandes du XV. L'établissement se fournit à la Maison Grosdoit pour la viande, la Maison Montville pour les légumes et chez Valentin pour les pains burgers. Le soir, le restaurant laisse place au bar avec tout de même une possibilité de se régaler avec quelques tapas.

Burger à la bavette et sauce bordelaise.

Pratique. 58 avenue Flaubert à Rouen. Ouvert midi et soir du lundi au samedi et uniquement soir le dimanche. Tel : 09 81 60 44 37.