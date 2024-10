Caen. Vous vous rêvez star de cinéma ? Comme Amandine Petit, votre photo Harcourt pour moins de 5€ !

L'exposition dédiée à Joséphine Baker, organisée en partenariat avec Paris Match à l'Abbaye-aux-Hommes de Caen, ne se limite pas à un hommage à cette femme engagée. Elle vous offre également une chance unique : repartir avec votre propre photo signée Studio Harcourt, célèbre pour ses portraits glamour en noir et blanc. Ce studio mythique, qui a immortalisé des stars du cinéma et des personnalités de renom, vous ouvre ses portes le temps d'une photo.

Le Studio Harcourt s'invite à Caen

Le Studio Harcourt, fondé en 1934, est mondialement connu pour ses portraits iconiques aux lumières cinématographiques et ses effets de clair-obscur. Cette esthétique inimitable, longtemps réservée aux célébrités, est désormais accessible à tous. Pour l'occasion, un photomaton Studio Harcourt est installé dans l'exposition, vous permettant de réaliser votre propre portrait en noir et blanc, format 10x15, pour seulement 3€.

Amandine Petit, une star normande sous les projecteurs

L'ex-Miss France et Miss Normandie, Amandine Petit, a récemment posé pour un portrait Harcourt dans leurs studios parisiens. Comme elle, vous pourrez vous prêter au jeu et repartir avec un souvenir digne des plus grandes stars du cinéma.

Informations pratiques

L'exposition et le photomaton Studio Harcourt sont accessibles du lundi au vendredi de 8h à 19h, et les week-ends de 9h30 à 19h. Les tarifs sont très abordables : 3€ pour une photo, avec des réductions pour les étudiants, et même la possibilité de visiter gratuitement certains jours. A noter que le photomaton part le 22 octobre, alors que l'exposition sur Joséphine Baker reste en place jusqu'au 3 novembre.