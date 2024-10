Saint-Lô. Consultations, opérations de la cataracte… L'hôpital élargit son offre de soins des yeux

Quatre petites heures et c'est tout, mais un énorme soulagement pour des milliers de patients. A partir du 4 octobre, l'hôpital de Saint-Lô proposera des opérations de la cataracte tous les vendredis dans la matinée. Cette opacification du cristallin touche principalement les personnes âgées et provoque un flou, et donc une perte d'autonomie et des risques dans la vie quotidienne de ceux qui en souffrent.

Il suffira aux patients de se présenter au Mémorial 1h30 avant l'opération, de passer quelques minutes seulement au bloc opératoire, puis de rester deux heures sous surveillance des équipes médicales.

Jusqu'ici, la cataracte était difficilement soignée dans le pays saint-lois. "On s'aperçoit qu'on a un vivier de patients qui nécessitent de la chirurgie et ces patients-là, on les envoie sur la région caennaise avec des délais d'intervention qui sont longs, voire que l'opération est impossible car on a parfois des patients qui ne peuvent pas se déplacer", expose Delphine Godefroy, cadre de pôle au Mémorial.

Quatre opérations tous les vendredis matin

La mise en place de ce type d'opérations intervient alors que l'offre de soins ophtalmologiques est largement critiquée par les Saint-Lois, qui se plaignent régulièrement de devoir patienter de longs mois avant de décrocher un rendez-vous. Delphine Godefroy estime qu'entre vingt et vingt-cinq patients ont besoin de se faire opérer de la cataracte chaque mois. Dans un premier temps, quatre personnes seront opérées tous les vendredis matin, avant que le rythme n'augmente dans les prochaines semaines.

Le CHU de Caen et le centre hospitalier de Saint-Lô ont détaché le docteur Mohamed Sfaxi, interne en dernière année d'ophtalmologie et qui assure déjà deux journées de consultations par semaine, en plus des opérations à partir de vendredi. Le docteur Yannick Rivoal, lui, se rendra disponible, à partir de novembre, pour occuper deux autres journées de consultation dans la semaine.

"Une offre de soins à proximité"

"Ce partenariat nous permet d'avoir une certaine autonomie dans les hôpitaux en périphérie, en coordination avec le CHU de Caen pour les patients les plus compliqués, précise Mohamed Sfaxi. Cela permet aux patients d'avoir une offre de soin à proximité, et au territoire d'avoir des rendez-vous de consultation moins longs."

Le lien qui unit les établissements de Caen et Saint-Lô permet aussi de se projeter à plus long terme. Si le docteur Sfaxi s'en va - il se trouve dans sa dernière année d'internat et n'est pas encore fixé sur son avenir - il pourra être remplacé.