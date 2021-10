Rock : Nada surf sur la vague au 106 de Rouen

Connu aujourd’hui des jeunes générations pour sa contribution aux bandes-originales de séries TV populaires américaines telles que Six feet under, How I meet your mother ou encore Heroes, Nada Surf vient faire résonner le 106 à l’écho de ses mélodies sobres et efficaces.

Ce groupe américain fondé en 1992 autour de Matthew Caws et Daniel Lorca, après un album de reprise en 2010, revient depuis peu sur des compositions plus personnelles avec High/Low, leur 7e album depuis les premiers succès de "Popular".

Enrichi par des vibrations power-pop, le trio se distingue par la qualité plastique des plages sonores, le tout arrosé d’une pointe de sarcasme tout à fait bienvenue. Nada Surf toutes voiles dehors prend le large, et propose un nouveau tour d’horizon de ses talents : nouvelle vague attendue.

Pratique. Mardi 16 octobre, à 20h, Le 106, à Rouen, Tarifs de 19 à 24 €. Infos. www.le106.com.