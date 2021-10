Scène ragga : Biga Ranx à Rouen dans un 106 déchaîné

Il effectue une rencontre providentielle en 2006 lors de son premier voyage au pays en la personne de Joseph Cotton. Ce singjay jamaïcain lui attribue le surnom de "Ranx": sobriquet donné à tous les chanteurs reconnus et qui intronisait ainsi son entrée dans le monde du ragga.

Actuellement en tournée depuis fevrier dernier, Biga Ranx vient de sortir en avril son deuxième album : un 20 titres plébiscité par le public et n°1 des ventes de musique ragga en ligne. "Mes sonorités sont plus électros et je mélange la rythmique du hip-hop au flow jamaïcain mais mon ragga est plus puriste qu’avant"explique Biga. Même s'il rend hommage à la tradition, son ragga est bien loin des clichés car Biga Ranx allie les forces des deux genres.

Pratique. Vendredi 24 mai, à 19h30, Le 106, à Rouen. Tarifs 20 à 26 €. Infos. www.le106.com ; 02 32 10 88 60.