Concert : Arno vient donner vie à son nouvel album au 106 de Rouen

Le belge Arnold Charles Ernest Hintjens, alias Arno, donne vie sur scène à son dernier album. Enregistré à Bristol par John Parish, musicien et producteur ayant collaboré avec Tracy Chapman, Future Vintage est le 12e album de l'artiste. Il célèbre 27 ans de carrière solo de l'ex-membre des Tjens Couter.

Sa voix brisée s'aventure cette fois sur des tempos plus rock, l'artiste flirtant parfois avec le dub, le blues, le trip-hop, le punk et l'électro. Sincère et parfois clairement cru, Arno aborde deux thématiques classiques dans son répertoire, l'amour et la critique de la société de consommation, mais renouvelle cependant son style par des emprunts très nombreux à des univers musicaux loin de ses origines. Avide d'expériences nouvelles, Arno invite même une chorale africaine spécialisée dans... les chants russes à l'accompagner sur le CD.

Pratique. Jeudi 4 avril, à 20h, Le 106, à Rouen. De 18 à 26 €. Infos. le106.com