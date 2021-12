Le show déchaîné de Mad Sin investit le 106 de Rouen

Ils enchaînent alors les scènes en Europe et signent même chez Polydor une tournée au Japon en 1998. Avec ses membres fondateurs, Big "Koefte" DeVille au chant et à la batterie, Stein Aka à la guitare et Holly à la contrebasse, ils ont tout d’un Johnny Cash viscéral ou d’un Stray Cats sous speed. Alliant punk, surf, rockabilly et rock’n’roll 50’s, le groupe conserve un son typique et particulièrement "garage".

Dans la lignée du dernier album Burn and Rise, les gars de Mad Sin, après 25 ans d’expérience scénique, présentent un jeu étoffés qui font d’eux les fils naturels de Mötorhead et d’Elvis, une rencontre impossible au goût de bière et de sang. La soirée se poursuivra avec Sheriff Perkins et son rock primitif aux accents sauvages suivi par le rouennais Grand Guru et son blues punk unique.

Pratique. Mad Sin, mercredi 16 janvier, à 20h, au 106. Tarifs 4 à 18 €. Infos sur www.le106.com