La musique inclassable de GaBLé au 106 de Rouen

C'était avant que le label anglais LOAF recordings ne les repère en 2007. Depuis, le groupe de Caennais enchaîne les tournées en France.

Ceux qui se définissent eux-mêmes comme des "trublions de la scène française" ont un style inclassable. Unique, il pioche dans tous les genres et s'est vu attribuer le qualificatif de "pop bidouillé". Mais une bidouille haut-de-gamme ! Le groupe sera sur la scène du 106 pour présenter son dernier album MuRDeD.

Don Nino assurera la première partie. Cet incontournable de la scène indé parisienne est revenu sur scène en 2012 avec son dernier album In the Backyard of your mind.

Pratique. Jeudi 11 avril, 20h, au 106, à Rouen. Tarifs de 3 à 14 €. Infos et résa sur www.le106.com.