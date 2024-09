Cherbourg. L'emplacement de la nouvelle patinoire du Cotentin a été choisi

Jeudi 26 septembre, lors du dernier conseil communautaire de l'agglomération du Cotentin, les élus ont longuement abordé la question de la future patinoire et de son emplacement. Après les délibérations, les membres du conseil devaient choisir entre plusieurs terrains situés à Yvetot-Bocage, Cherbourg et Tollevast. Finalement, le parc des Eléis à Cherbourg a été choisi avec plus de 80% des voix.

Pourquoi le site des Eléis ?

Le site des Eléis a été vanté pour plusieurs raisons et d'abord son accessibilité. Placée à Cherbourg, la structure sera au centre du Cotentin, tout près de la gare et facilement accessible en bus, ce qui représente aussi un atout pour les scolaires qui viendraient s'entraîner. Aux abords du bâtiment, des parkings seront aménagés pour mieux accueillir les visiteurs. D'après les estimations, le bâtiment mesurera 5 000m2. Deux autres points ont attiré l'attention des conseillers : le site convoité est en plein centre-ville et inutilisé. "Ce projet lui évite la friche industrielle", a remarqué David Margueritte, le président de l'agglomération du Cotentin. De plus, le nouveau bâtiment pourrait accueillir la patinoire au rez-de-chaussée et des bureaux d'entreprise, dont le siège de l'Agglo, sur les étages supérieurs, ce qui minimiserait les couts et permettrait de réutiliser l'énergie perdue par la patinoire. "Ce sera un site a haute qualité environnementale", remarque Jacques Coquelin, le conseiller en charge du projet.

Une patinoire à 59 millions d'euros

La date du début des travaux n'a pas encore été révélée, mais les élus ont parlé d'une inauguration du site dès 2029. Placée tout près du centre commercial des Eléis, la structure mesurera environ 5 000m2 sans compter le parking. Selon les premières estimations, les travaux devraient s'élever à 59 millions d'euros. "Cela peut paraître beaucoup mais en rassemblant ses 7 bureaux en un seul siège, l'agglomération économisera déjà 800 000€, souligne le président, sans compter les gains qu'apporteront les locations."

Cette nouvelle patinoire est très attendue des habitants. "Un sondage a été réalisé, et sur plus de 7 000 personnes, 86% s'y montraient favorable" a souligné Jacques Coquelin. Les élus se sont félicités de l'avancée du projet.