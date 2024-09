Saint-Lô. Plus de 50 équipages inscrits pour la course de caisse à savon

Une cinquantaine de voitures sans moteur et fabriquées en bois et en papier vont dévaler les rues de Saint-Lô, dimanche 29 septembre. Le comité des fêtes de la ville, Saint-Love Animations a relancé une deuxième édition de sa course de caisse à savon. Au niveau des participants, elle a déjà plus de succès que l'an dernier.

Bois et papier

Ludovic Pitrel s'est inscrit avec sa femme et deux amis. Le bolide ressemblera a une carotte, "une carotte géante un peu dragster sur les bords", détaille-t-il. Il ajoute : "On a fait une forme assez simple mais avec laquelle on peut s'amuser." Pour la fabriquer, il a récupéré un châssis et s'occupe de la "carrosserie". "Moi c'est que du bois et du papier ! Et puis de la peinture, des accessoires pour que ce soit un peu joli", précise le constructeur.

S'il a décidé de s'inscrire, c'est d'abord pour passer un bon moment, "et participer à la vie de la ville". Cette animation a attiré près de 3 000 spectateurs l'année dernière. "Il y a déjà l'effet de mode. Quand on allume la télé, on tombe sur des courses de caisse à savon, sous une autre version. Nous, on est plutôt soft", analyse Olivier Le Corronc, le président de Saint-Love Animation. Et de terminer : "Les gens reviennent sur des choses simples. Là, pour faire une course de caisse à savon et créer une caisse à savon, c'est du bricolage tout simplement, et à moindres frais."