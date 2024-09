Anniversaire. Jacques Chirac : les pommes, le cidre, et… le camembert

Jacques Chirac, dont l'anniversaire commémoratif tombe ce 26 septembre, était un homme de convictions… culinaires. En 1977, il lançait déjà son désormais célèbre "J'apprécie plus le pain, le pâté et le saucisson que les limites de vitesse", un cri du cœur pour tous les épicuriens. Le président de la République (1995-2007), habitué des grandes tablées, aimait partager les plaisirs simples de la gastronomie française, de la bière pression à la tête de veau, son plat "fétiche".

Ce goût pour les bonnes choses ne s'arrêtait pas aux repas d'Etat. En bon Normand d'adoption, Chirac avait une affection particulière pour le terroir et ses produits phares. On se souvient tous de cette mythique intervention sur France 2 en janvier 1995, où lorsqu'on lui demande la raison de la présence d'un pommier sur la couverture de son livre de campagne, il répond : "J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes, et j'ai trouvé que c'était joli", avant de glisser : "J'aime bien le cidre, aussi." Et c'est justement en Normandie que se produit cette anecdote insolite.

Le camembert à l'effigie de Jacques Chirac

L'histoire se déroule en 2002, un an après la réélection de Jacques Chirac pour son second mandat. Le 12 juillet, dans la ville ornaise qui donne son nom au plus célèbre fromage normand, on pouvait observer une exposition "Présidents Président présente de nombreux portraits de chefs d'Etat". Parce que qui dit président dit Elysée… Ou bien camembert, au choix.

Jean Gaubert, maire de Camembert et producteur laitier, avait alors eu l'idée d'immortaliser Jacques Chirac sur une boîte de fromage, en hommage à sa proximité avec les agriculteurs et son amour pour les produits du terroir.

Le fameux Camembert… Président Jacques Chirac

Une attention particulière

Malheureusement, Jacques Chirac n'a pas pu se rendre dans l'Orne pour observer l'exposition, et cette boîte de camembert, reproduite en édition limitée, n'a finalement jamais été remise en main propre au président. On ne saura donc jamais comment il aurait reçu l'idée qu'un président de la République figure sur un produit aussi populaire qu'un camembert.

Mais on peut penser que lui qui n'a manqué qu'une seule édition du Salon de l'agriculture entre 1972 et 2011 aurait sûrement vu ce clin d'œil comme une manière de rapprocher la présidence de la France rurale, celle des champs et des assiettes bien garnies. Après tout, quoi de plus "civique et républicain" que le camembert ?