Jeu. Gagnez 500€ de shopping !

A l'occasion de la "Duck Race" et de la "Radeau Race", dimanche 29 septembre à Caen, organisées par Les Rives de l'Orne, Tendance Ouest vous offre 500€ de shopping.

Vous rêvez de vous faire plaisir dans vos boutiques préférées ? Envoyez le code TENDANCE au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi).

Dimanche 29 septembre, ne manquez pas la "Duck Race" et la "Radeau Race" à Caen, un événement unique organisé par Les Rives de l'Orne. Imaginez des milliers de petits canards colorés naviguant joyeusement sur l'eau, prêts à se disputer la victoire ! Cette course déjantée, en plus d'être amusante et familiale, soutient une cause essentielle : la protection de l'eau et de notre environnement.

Chaque canard adopté contribue directement à financer un projet innovant pour la préservation de l'eau à Caen. En plus de la "Duck Race", lancez-vous dans la "Radeau Race" ! Formez votre équipage, construisez votre radeau et défiez d'autres équipes dans une course pleine de rebondissements sur les eaux tumultueuses.

Cet événement est une occasion parfaite pour allier fun, créativité et engagement pour la nature. Pour plus d'infos, rendez-vous sur rivesdelorne.com.