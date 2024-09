Saint-Lô. Les rappeurs Werenoi et Jok'air en concert privé vendredi soir

La soirée de vendredi 20 septembre promet d'être animée dans les boîtes de nuit du pays saint-lois. D'une part, le Milton, après avoir accueilli Kaaris, propose un concert privé d'un autre rappeur, Jok'air. De l'autre, l'Ocso, qui a justement récupéré les murs de l'ancien Milton à Baudre, recevra Werenoi.

Werenoi, l'ascension fulgurante

Jok'air, 32 ans, de son vrai nom Melvin Félix Aka, est connu pour avoir fait ses débuts au sein du groupe MZ, avant de se lancer en solo en 2017. Il est notamment l'interprète de Las Vegas (90 millions d'écoutes sur Spotify), Bonbon à la menthe, et Elles ont trop joué avec mon cœur (53 millions d'écoutes chacune).

L'ascension de Werenoi est plus récente. L'artiste, âgé de 30 ans, a enregistré quatre albums depuis 2022 et connu un franc succès avec les titres Solitaire (118 millions d'écoutes), et Laboratoire (112 millions d'écoutes) notamment.

Pratique. Concert privé de Jok'air au Milton à Saint-Lô : entrée gratuite avant 23h30, puis 12 euros avec une consommation comprise dans le tarif. Concert privé de Werenoi à l'Ocso de Baudre : réservations par téléphone au 02 61 74 02 10.