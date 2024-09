Rouen. Le profit avant la sécurité ? Victor Castanet dénonce dans son nouveau livre les dérives des microcrèches privées, les parents réagissent

Il avait fait trembler le milieu des Ehpad avec le scandale Orpea en 2022, le journaliste Victor Castanet sort, mercredi 18 septembre, un nouvel ouvrage consacré cette fois-ci au réseau des microcrèches. En ligne de mire : les grands groupes de crèches privées, déjà sous le feu des projecteurs ces dernières années en raison de plusieurs scandales. Si l'auteur évoque tout particulièrement les dérives du groupe People and Baby, le livre parle aussi de ses concurrents accusés de mettre en avant l'émergence d'un "modèle low-cost" de crèches.

Parmi eux, le groupe des Petits Chaperons Rouges dont un des établissements à Rouen avait été contraint de fermer en avril après une mise en demeure de la préfecture de Seine-Maritime à la suite de manquements en termes de sécurité. L'établissement avait été autorisé à rouvrir un mois après.

"Ce qui motive ces crèches-là… C'est plutôt l'argent"

Lisa Letellier est la maman d'une petite fille victime d'un choc à la tête dans cette crèche, en décembre dernier. La structure avait dissimulé l'accident à la famille et aux autres parents de l'établissement durant plusieurs jours. La mère de famille tente, depuis cet incident, d'alerter les parents via les réseaux sociaux du groupe. "Je voulais faire comprendre aux futurs parents que ce n'était pas le meilleur groupe dans lequel il fallait laisser leurs enfants, explique la maman, cela reste une crèche privée et malheureusement, ce qui motive ces crèches-là, ce n'est pas la sécurité et le bien-être de nos enfants, mais c'est plutôt l'argent." Les commentaires laissés par Lisa ont été effacés depuis. Selon, elle, sur 12 familles présentes au moment de l'incident, 9 ont quitté la structure. "Si ce livre peut éveiller les consciences c'est une bonne chose", conclut-elle.

Elle aussi a mis ses enfants dans la crèche des Malicieux de Beauvoisine au moment de cet incident en décembre, Emilie Roussel espère aussi que ce nouveau livre sera une onde de choc afin de mieux réguler ce milieu des microcrèches. "Ce n'est pas le premier livre qui sort et qui met en cause la façon dont ces crèches sont gérées, regrette cette mère de famille de 42 ans. J'espère que ça va pousser les pouvoirs publics à avoir plus d'exigence par rapport à ces structures surtout en matière d'encadrement"

Le livre, Les Ogres, aux éditions Flammarion, regroupe "2 ans d'enquête, 200 témoins, des documents inédits", revendique son auteur Victor Castanet qui évoque aussi "la responsabilité de mairies et de ministères".