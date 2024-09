Nécrologie. Le résistant et ancien déporté caennais Bernard Duval est décédé

La Ville de Caen est en deuil. Bernard Duval, figure de la résistance caennaise, est décédé à l'âge de 99 ans. Le maire Aristide Olivier lui rend hommage ce mercredi 18 septembre, évoquant "une profonde tristesse."

Agé de 16 ans en 1942, Bernard Duval rejoint la Résistance, pendant l'Occupation. Il s'illustre en arrachant des affiches ou en perçant les pneus de véhicules nazis. En 1944, il est arrêté, torturé, puis enfermé au sein de la tristement célèbre prison de Caen, là où plusieurs prisonniers seront fusillés par les Allemands le 6 juin 1944. Bernard Duval, lui, est déporté fin mai, et évite donc ces représailles liées au Débarquement des Alliés. Enfermé au camp de travail de Neuengamme, puis à celui de Sachsenhausen, il est libéré par l'armée rouge en 1945.

Un passeur de mémoire

Revenu à Caen, Bernard Duval a depuis toujours raconté son histoire aux plus jeunes pour que cette sombre période ne soit jamais oubliée. "Son regard et son humanité nous rappellent qu'il nous appartient de prendre à notre compte et de relayer ce devoir de mémoire qu'il portait en lui", écrit Aristide Olivier. Bernard Duval était par ailleurs l'égérie du 80e anniversaire de la Libération à Caen. Il avait même collaboré avec le YouTubeur NotaBene pour l'une de ses vidéos sur le sujet de la Résistance.

