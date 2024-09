En questions. Cécile Jodlowski-Perra, directrice de Normandie Images "au service de la création"

Nouvelle directrice de Normandie Images, Cécile Jodlowski-Perra, revient sur le rôle de cette agence qui finance la création audiovisuelle dans la région.

Vous découvrez la région,

que pensez-vous de son cinéma ?

"Je découvre chaque jour des nouveaux professionnels, des salles de cinéma très engagées, je rencontre des réalisateurs, des scénaristes qui aiment leur territoire. La Normandie est vraiment aimée de ses habitants et on le voit dans le cinéma à travers les films qui sont tournés ici comme le film de Xavier Beauvois, La Vallée des fous, avec cette côte très particulière."

Quelles sont les missions de l'agence Normandie Images ?

"Nous faisons beaucoup d'éducation à l'image, on participe au programme Ma Classe au cinéma (de la maternelle au lycée) avec la participation du CNC et de la Région Normandie. Nous avons un fonds d'aide à la création pour soutenir à la fois des films longs, des films courts, des séries, mais aussi du soutien à l'écriture à travers un nouveau dispositif 'le parcours d'auteur', et depuis quelques années une aide à l'internationale et une aide structurante aux sociétés de production."

Quelles sont vos ambitions ?

"Des ambitions au service de la création, autour de la filière cinéma qu'il faut faire vivre et pour que les auteurs, cinéastes et scénaristes puissent rester ancrés dans ce territoire. Nous sommes engagés aussi pour la mémoire filmique. Nous avons la chance d'avoir un fonds de films amateur tournés en Normandie que l'on peut retrouver à travers le portail 'Mémoire Normande' mais aussi à travers une plateforme commune à 19 cinémathèques, appelée Amorce."