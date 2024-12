Le Havre. Boris Colin, nouveau directeurdu Tetris : "Je me sens à ma place"

Avant de prendre ses fonctions au Havre, Boris Colin n'était venu qu'une seule fois dans la cité océane. Et c'était déjà au fort de Tourneville, pour se rendre au Tetris, dont il a pris les rênes en juin dernier. "En 2017, j'ai participé à des rencontres professionnelles organisées par la Fédération des lieux de musiques actuelles (Fédélima). J'ai surtout vu la ville haute et Le Tetris, j'ai été fort impressionné par le spot. Mais honnêtement, à l'époque, j'ai eu une image assez neutre de la ville. Que j'apprécie aujourd'hui !"

Etudiant, il rêve d'organiser des concerts

A 50 ans, Boris Colin a pas mal navigué en France avant d'accoster dans le port normand. Natif de Clamart (Hauts-de-Seine), il effectue une bonne partie de sa scolarité dans les Ardennes, avant d'aller étudier au milieu des années quatre-vingt-dix à Nancy (Meurthe-et-Moselle). Là-bas, il a une illumination. "Dans les Ardennes, j'avais peu accès aux concerts. En Lorraine, je suis beaucoup sorti avec des amis. Et en regardant une cassette vidéo live d'un de mes groupes favoris, Fugazi, j'ai eu un déclic : je voulais organiser des concerts ! Faire partager des moments comme ceux-là à des gens."

Il poursuit son parcours étudiant à Grenoble, puis Lyon, en filière "Management des politiques publiques". "Je m'oriente dans mes stages et pour mon mémoire vers la culture et les musiques actuelles. Il se passe pas mal de choses à ce moment-là, autour de la reconnaissance des salles de concerts et des acteurs associatifs par les collectivités. Je décroche mon premier boulot en 1999 : un emploi à Poitiers au Pôle régional des musiques actuelles de Poitou-Charentes. Puis, à partir de 2001, j'ai continué à faire mes armes à la Fondation Hiero qui organise des concerts à Limoges."

En 2008, Boris Colin réalise son rêve d'étudiant : devenir patron d'une salle de spectacles. Il prend la direction du Grand Mix à Tourcoing (Nord). "C'était un long mandat. Beaucoup de concerts organisés. En plus, on est montés en puissance avec des travaux d'agrandissement du bâtiment, finalisés en septembre 2019, juste avant le Covid. A la réouverture, j'ai voulu aller au bout de ce projet important pour la structure. Je suis parti en 2021, estimant avoir fait le tour." Impliqué dans les dispositifs de soutien au secteur culturel pendant la pandémie, il travaille ensuite à la Fédélima. "Je voulais prendre de la hauteur et lever le pied, un peu." Mais au bout d'un moment, le terrain et le fonctionnement concret d'une salle lui manquent. Il tente donc sa chance au Tetris.

"Au bon endroit, au bon moment"

Dans le cadre d'un processus mené par le ministère de la Culture, Boris Colin fait acte de candidature à l'automne 2023. Nommé en février, il prend ses fonctions au début de l'été. "De manière assez immédiate, je me suis senti au bon endroit, au bon moment. C'est un sentiment très agréable. Le fort de Tourneville a un potentiel de dingue et j'aime beaucoup la manière dont est conçu Le Tetris : la taille, l'ambiance, la lumière du lieu, son resto. J'ai été très bien accueilli par l'équipe. Par rapport à l'histoire de la Papa's Production (association gestionnaire du Tetris) fondée par Franck Testaert, dont je prends la suite, ça matche ! Avec mon profil, mon parcours, j'ai vraiment l'impression de pouvoir amener quelque chose au projet. C'est la première fois que j'ai un tel ressenti lors d'une prise de poste. Je souhaite ce genre d'expérience à tout le monde !"

Le Tetris est implanté au fort de Tourneville et entouré de multiples associations ainsi que d'une école de musique.