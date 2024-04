Le Havre. MC Solaar, Niska, Danakil, The Stranglers… : les premiers noms du Ouest Park 2024

C'est le rendez-vous de l'automne pour les mélomanes : le Ouest Park Festival revient du 16 au 20 octobre au Havre, pour une 21e édition. A six mois de l'événement, les organisateurs ont dévoilé le nom des premiers artistes qui se produiront au fort de Tourneville.

L'un des pionniers du rap français, MC Solaar, de retour après sept ans d'absence, viendra présenter son dernier album, Lueurs Célestes, paru le 15 mars dernier.

Niska, boss de la trap française, qui a explosé en 2017 avec son titre Réseaux, sera également de la partie.

Les spectateurs pourront aussi goûter au reggae de Danakil qui produit depuis plus de 20 ans des titres engagés. Le groupe a publié en 2024 une reprise de Né quelque part, tube universel de Maxime Le Forestier.

Le groupe de rock britannique The Stranglers, auteur du mythique titre Golden Brown, fêtera ses cinquante ans de carrière avec les Havrais.

Des artistes normands

Le Ouest Park programme aussi le show techno acoustique de Mezerg, le duo lillois Ladavina (qui représentera l'Arménie à l'Eurovision 2024), les mix de Sierra, la chanteuse techno Malvina, l'artiste camerounaise de hip-hop punk Uzi Freyja, l'afro électro hip-hop de Twende Pamoja, la chanteuse pop Sasha Nice (lauréate du prix Société Pernod Ricard France Live Music) et Ditter, un duo pop punk déjanté.

Côté local, on pourra applaudir No Terror In The Bang, ADM, Dog & Pony Show, Flying Blanket Mystery, Michel Hubert, La Chute de la Baleine, LaPhilantrope, Melcove et l'Accordéon Club de Sanvic.

Pratique. Ouest Park, du 16 au 20 octobre au fort de Tourneville. Pass deux jours (vendredi 18/samedi 19) d'ores et déjà en vente à 60€ (offre limitée) puis 72€. Vente des billets journées et programmation complète à venir. Plus d'infos sur ouestpark.com