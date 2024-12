Bonne table à Rouen. Fernande et Marius, saveurs de Méditerranée

Chez Fernande et Marius, c'est la Méditerranée dans l'assiette et dans l'air. L'accueil est résolument chaleureux et la carte elle-même est un appel à la convivialité. L'adresse, toujours tenue par David Hini, remplace son French Burger pour une cuisine qu'il veut plus proche de ses racines et de son identité. "Fernande et Marius sont les prénoms de mes grands-parents paternels, pieds-noirs natifs d'Algérie et d'origine italienne." Voilà déjà de quoi comprendre un peu mieux ce qui est proposé dans l'assiette et qui évoque tour à tour le Maghreb, l'Italie et le Liban dans un joyeux voyage pour les papilles autour de la Méditerranée.

Une invitation au voyage

A la carte, des kémias, petites salades qui se partagent avec du pain pita pour l'apéritif. Une formule à 15,90€ le midi permet d'en goûter trois pour aller avec une viande et un accompagnement au choix. Sur les conseils du chef, je penche pour la spécialité de la maison : une brochette de parguits grillées, comprenez des hauts de cuisse de poulet désossés, marinés dans un bouquet d'épices. J'accompagne le tout de chakchouka, une salade de poivrons grillés et tomates séchées, de houmous et d'une salade de tomates, concombres, oignons et coriandre avec des spaghettis à la sauce tomate. L'ensemble est une vraie réussite. Les assaisonnements et les mélanges d'épices sont une découverte à chaque bouchée, tantôt avec une belle acidité, tantôt légèrement relevés… La viande marinée reste parfaitement tendre. Les spaghettis, sautés à l'huile d'olive avec un peu d'ail, sont un délice. "Il y a toujours une petite touche dans l'assiette, c'est la générosité, on veut de belles portions, faire plaisir aux gens", insiste David Hini, sourire aux lèvres. Une générosité qui me pousse d'ailleurs à faire l'impasse sur le dessert, malgré l'envie de goûter au Harissa, un gâteau à l'amande et à la fleur d'oranger, ou encore à la crème brûlée à la pistache. Adresse à tester !

Brochette de parguits et kémias.

Pratique. 42 rue Cauchoise à Rouen.Tel. 09 82 29 32 93.