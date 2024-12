Rouen. Forêt monumentale 2 : un parcours plein de surprises

A l'initiative de la Métropole et en partenariat avec l'Office national des forêts, une nouvelle édition du parcours de Forêt monumentale vient de voir le jour. Cette nouvelle exposition s'installe cette fois dans la foret domaniale de Roumare, à Canteleu. Le parcours de 4km est jalonné par 13 œuvres monumentales. Les plasticiens sélectionnés interrogent le lien qui unit l'homme à la nature, avec poésie, humour et subtilité. Ces œuvres viennent résonner avec les lieux et nous invitent aussi à réfléchir. La plupart sont interactives : œuf miroir à facettes géant à faire tourner sur son socle pour mieux jouer avec la lumière et les reflets, percussions de bois à faire sonner et village de cabanes miniatures dans lesquels enfants comme adultes auront plaisir à se faufiler. A chaque étape, un panneau explique la démarche de l'artiste pour que les curieux puissent aussi approfondir leur visite.

Pratique. Forêt domaniale de Canteleu. Gratuit. Informations sur laforetmonumentale.fr