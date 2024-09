Formule 1. En manque de rythme, Gasly et Ocon à la peine à Monza

On l'appelle le temple de la vitesse. C'est justement ce qui a manqué à Alpine, dimanche 1er septembre, sur le circuit de Monza en Italie. Sans rythme tout le week-end, Esteban Ocon, d'Evreux, termine finalement 14e et le pilote de Bois-Guillaume, Pierre Gasly, 15e, sans vraiment avoir pu livrer bataille. "C'était une après-midi très longue, je suis très déçu, c'était encore pire qu'en qualifications avec des problèmes de frein. La voiture rebondissait beaucoup", s'est plaint le pilote de l'agglo de Rouen après la course. Devant, grâce à une audacieuse stratégie à un seul arrêt aux stands, c'est Charles Leclerc sur Ferrari qui s'impose pour le grand plaisir des tifosis. Il devance les deux McLaren d'Oscar Piastri et Lando Norris.