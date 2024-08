Tendance Live Le Havre. Prêt pour vivre une soirée exceptionnelle ? Découvrez la programmation complète !

C'est LA date qu'il ne faut pas manquer en septembre. Le Tendance Live Le Havre fait son retour vendredi 27 septembre au Carré des Docks. Tendance Ouest organise une nouvelle édition de ce grand concert gratuit, avec, encore une fois, une très belle programmation.

Superbus

Vous avez grandi avec Radio Song, dansé sur Butterfly, chanté sans retenue Lola ? Ne manquez pas le passage du groupe de pop-rock Superbus sur la scène du Carré des Docks. Jennifer Ayache et ses complices, de retour avec les singles Aseptisé, et plus récemment, Baby-Boom, vont enflammer le public à coups de son pop et d'énergie rock. Vite, le septième album !

Jérémy Frérot

Le sensible et bouleversant Jérémy Frérot sera aussi au Havre, pour interpréter les titres de son troisième album, Gamin des sables, qui doit sortir vendredi 13 septembre. L'ancienne moitié du duo Fréro Delavega ne manquera pas d'émouvoir les spectateurs avec son single Adieu, sur sa rupture avec Laure Manaudou et sur l'amour qu'il porte à ses enfants.

Kimberose

La soul aura aussi sa place dans la cité Océane, vendredi 27 septembre. L'une de ses plus belles représentantes sera sur scène. Voix d'or et musiques envoûtantes, Kimberose, révélée en 2018 avec son album Chapter One et récemment entendue dans le titre Nos plus belles années avec Grand Corps Malade, va ensorceler les spectateurs du Carré des Docks. L'artiste vient de sortir Fleur de peau, son nouvel EP.

Aliocha Schneider

Ses ballades font voyager de plus en plus de spectateurs en France. Aliocha Schneider n'en finit plus de séduire. Après deux premiers albums, Eleven Songs et Naked, en anglais, l'artiste, également acteur - on l'a récemment vu dans Salade grecque, suite de L'Auberge espagnole, des Poupées russes et de Casse-tête chinois - a sorti en septembre dernier Ensemble, son premier album en français. Le résultat ? Deux tubes, Ensemble et Julia, des titres tantôt mélancoliques, tantôt plus joyeux, et une réussite complète. Fermez les yeux, et laissez-vous transporter.

Cobalt

Le Normand Cobalt, révélation de la saison 2023 de l'émission télévisée La France a un incroyable talent, a hâte de faire découvrir son univers au public seinomarin. L'artiste de 25 ans interprétera son single, Trop tôt, un titre mélangeant nostalgie et espoir, tout en émotions et en poésie. A découvrir.

Sylvain Duthu

Sylvain Duthu, voix bien connue du groupe Boulevard des airs, revient en solo pour interpréter les morceaux de son dernier EP, 13 décembre. Invité d'un Tendance VIP intimiste, le 26 mars dernier dans les studios de Tendance Ouest à Saint-Lô, l'artiste va pouvoir faire découvrir ses deux derniers singles, Prologue et Les jours qui restent. Des textes subtils et ciselés, une voix reconnaissable entre mille : vous allez adorer.

Pas Sages

Ils aiment la musique californienne, les sports de glisse, le Japon et ses voitures. A partir de ces passions, Virgile et Pablo, du duo Pas Sages, ont construit leur univers musical, une pop décalée, efficace et entraînante. Une révélation à découvrir sur la scène du Carré des Docks.

Comment assister au concert ?

Vous voulez assister à ce concert ? Vous avez bien raison ! Pour cela, rien de plus simple : des places sont à gagner à compter de ce vendredi 30 août, en envoyant "LE HAVRE" au 7 14 15 (3x0.75€+ SMS).

Des places seront également à gagner sur nos réseaux sociaux… Suivez-les de près !