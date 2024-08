Tendance Live Le Havre. Superbus, Jérémy Frérot, Kimberose… Gagnez vos places pour assister à ce concert exceptionnel !

Le Tendance Live Le Havre est de retour ! Vendredi 27 septembre, au Carré des Docks, sept artistes et groupes reconnus monteront sur scène. L'énergie rock de Superbus, la sensibilité de Jérémy Frérot, la voix en or de Kimberose, les ballades d'Aliocha Schneider, les textes ciselés de Sylvain Duthu, la révélation Cobalt et la pop décalée de Pas Sages… Il y en aura pour tous les goûts ce soir-là dans la cité Océane !

Comment gagner des places ?

Pour assister à ce grand concert gratuit, rien de plus simple : envoyez dès maintenant "LE HAVRE" au 7 14 15 (3x0.75€+ SMS). Vous aurez peut-être la chance de gagner des places.

Des places seront également à gagner sur les réseaux sociaux (pages Facebook "Tendance Ouest" et "Tendance Ouest Seine-Maritime", Instagram…). Suivez-nous pour ne rien manquer !