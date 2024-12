La Lande-de-Goult. Pauline Duplenne ouvre son écurie sociale et comportementale

Depuis le 1er septembre, Pauline Duplenne a ouvert les Ecuries Pas Si Bêtes à La Lande-de-Goult, un nouveau lieu destiné aux propriétaires de chevaux pour mettre en pension leur animal, en pré seulement ou en pré et boxe. Après avoir fait une formation de comportementaliste animalier et en éthologie, la jeune femme de 27 ans propose également de l'éducation et de la rééducation équine, ainsi que de la médiation par l'animal.

Qu'est-ce que la médiation par le cheval ?

Enfants, adultes, personnes en situation de handicap, particuliers, instituts, pour du harcèlement scolaire ou pour une dépression… Pauline Duplenne propose une forme de thérapie en se servant du cheval comme intermédiaire. "Je travaillais avec un centre d'hébergement d'urgence pour femmes battues. Travailler sur leur passé et leur histoire, c'est toujours plus facile de le faire face à un cheval, explique-t-elle. Mes chevaux eux-mêmes ont vécu des traumatismes et forcément, ça fait miroir avec les personnes que j'accueille. Ça permet de délier la parole et de libérer des émotions. Des fois, il n'y a même pas de mots qui sortent, mais des cris, des pleurs, de la joie."

Les séances se font par groupe de cinq personnes maximum. Nul besoin d'être un cavalier, tous les exercices se réalisent à côté du cheval.

Pauline Duplenne accompagnée de l'un des chevaux en pension.

Pratique. Informations et réservations sur ecuriepassibetes.com. Tel : 06 65 09 65 96.