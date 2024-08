Normandie. Deux départements ont une statistique impressionnante sur… les vaches

Saviez-vous que dans certaines parties de la Normandie, les vaches pourraient bien vous dépasser en nombre ? C'est le cas dans les départements de l'Orne et de la Manche, où elles règnent en maîtres sur les pâturages verdoyants.

La Manche : championne de France du cheptel bovin

La Manche, qui détient le record impressionnant du plus grand cheptel bovin de France. Avec pas moins de 707 000 vaches, ce département dépasse de loin les autres en termes de population bovine. Cela représente 1,38 vache par habitant ! Pour les Normands, ce n'est pas vraiment une surprise, dans une région où la célèbre race normande est une véritable fierté locale, et où les spécialités sont à base de beurre et de lait.

L'Orne : une vache et demie par habitant !

L'Orne n'est pas en reste. Ce département affiche une statistique encore plus surprenante : on y compte environ 1,5 vache par habitant. Avec un cheptel de 423 000 têtes, l'Orne suit de près la Manche, confirmant ainsi la place centrale des bovins dans l'économie et la culture normandes.