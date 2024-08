Caen. Levez les yeux vers le ciel et rencontrez les chauves-souris

Les chauves-souris, ce ne sont pas moins de 36 espèces en France, mais surtout beaucoup de préjugés. Les 24 et 25 août, c'était les Nuits internationales de la chauve-souris, l'occasion d'en apprendre plus sur cet animal nocturne encore mal connu. Vendredi 30 août, à Caen et ses alentours, les balades et soirées d'observation ont encore lieu. N'oubliez pas de réserver votre place !

Plusieurs rendez-vous vendredi

A Caen, rendez-vous au Jardin des Plantes pour rencontrer des membres du Groupe mammalogique normand, mais aussi des chauves-souris ! La soirée d'observation a lieu ce vendredi, de 20h à 22h. Ce même soir, à la même heure, vous pouvez vous rendre à Villerville pour une balade de 3km au départ du parking du lavoir. Pendant 2h30, vous découvrirez les espèces de chauves-souris de la région avec Loïc Nicolle. Enfin, la Maison de la nature et de l'estuaire de Sallenelles vous invite à une balade de 2km, tout public. Après une présentation des chauves-souris, vous pourrez partir à leur recherche. Rendez-vous à 20h30 boulevard Maritime.