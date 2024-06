[Photos]. La foulée des bistrots anime le centre-ville de Caen

Place Bouchard, plus précisément au lieu mythique du Café des Quatrans avait lieu le départ de la foulée des bistrots, dans la soirée du vendredi 28 juin. Tout a commencé par un défilé des déguisements à partir de 19h45, pour enchaîner avec la course à 20h30. Elle a démarré au dernier des trois coups de trompette. Cette 18e édition de la foulée des bistrots fête son retour à Caen, après quatre ans d'absence.

Mais la foulée des bistrots, qu'est-ce donc ? Il s'agit d'un événement caennais qui allie sport, musique et convivialité. Près de 800 participants ont suivi le parcours de 7km dans le centre-ville de la ville de Caen, soit en courant, soit en marchant. Le point commun est la dégustation de différentes boissons disponibles à plusieurs stands sur le tracé. Différentes animations musicales ont rythmé la course, place Saint-Sauveur, avec le Son vert. Le parcours est simple : départ place Bouchard avant de passer par la place Saint-Sauveur, la rue Saint-Pierre, la rue Ecuyère et la rue Maréchal Leclerc. Chaque participant recevait un petit lot pour sa participation.