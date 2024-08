Caen. Deux voleurs de cartes Pokémon interpellés

La Team Rocket était de passage à Caen. Les méchants du dessin animé Pokémon ont un objectif : voler ces petites créatures. Jeudi 8 août, un père et sa fille ont été interpellés en train d'essayer de voler des cartes Pokémon dans une grande surface de la préfecture du Calvados. Le montant du préjudice aurait été de 138€, et peut-être plus en fonction de la valeur des cartes dans les "boosters" (les paquets de cartes que l'on achète). Ils ont été attrapés par la police, et ils sont attendus bientôt au tribunal.

Un véritable marché

Les cartes Pokémon peuvent s'échanger, comme dans la cour de récréation, mais il existe aussi un marché secondaire. Les collectionneurs peuvent ainsi trouver les cartes manquantes ou des cartes rares et donc compliquées à avoir dans les paquets. Par exemple, on peut trouver sur le site spécialisé pokegourou, un Mewtwo brillant de 2002 pour 549€, ou sur le site Pokemoncarte un Tokorico (GX Secrète Full Art pour les spécialistes) pour 120€. Les vidéos d'ouverture de booster font aussi un carton sur les réseaux sociaux.