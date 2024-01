Caen. Cinq blessées dans un accident boulevard Yves Guillou

Un homme de 52 ans, trois femmes de 56, 49 et 23 ans et un nourrisson de 2 mois ont été légèrement blessés dans un accident de la circulation. Vendredi 19 janvier vers 23h, une voiture a percuté deux autres véhicules et deux piétons à Caen, sur le boulevard Yves Guillou. Les blessés ont été envoyés vers les différents hôpitaux de la commune.

L'accident a mobilisé 19 sapeurs-pompiers et six véhicules.