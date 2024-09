Place du commerce. Du nouveau chez vos commerçants de Seine-Maritime

Des artisans

au centre La Lézarde

La Boutique des Artisans a ouvert ses portes le 20 juin.

Elle met en avant des artisans

et producteurs locaux.

Un nouveau commerce atypique vient d'ouvrir au centre commercial La Lézarde de Montivilliers. La Boutique des Artisans propose des produits faits mains.

Nicolas Denouette, le créateur du concept, a déjà lancé plusieurs boutiques de ce type à Beauvais, Amiens et Lille. Il annonce même d'autres ouvertures dès cet hiver et envisage un projet à Rouen. Le fondateur met un point d'honneur à la localité de son marché, regroupant de cette manière 40 artisans et 10 producteurs aux corps de métiers divers, autour de Montivilliers. Ce lieu rassemble une variété de savoir-faire, tels que la savonnerie, l'ébénisterie, la ferronnerie, la poterie, la porcelaine, en passant par le verre soufflé ou encore la confection de fleurs en céramique. De même, 10% des produits sont consacrés à l'épicerie, avec notamment les rhums arrangés de l'entrepreneur qu'est Nicolas Denouette.

Cette boutique inédite conceptualise une nouvelle façon de commercialiser les produits artisanaux et locaux, dépendants habituellement des marchés hebdomadaires : s'installer dans un centre commercial. "J'étais plutôt réticent au début, quant à ce lieu de grande consommation", confie Nicolas Denouette, mais La Boutique des Artisans offre une toute nouvelle visibilité et attire de nouveaux clients accoutumés des grandes surfaces.