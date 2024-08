Rouen. Deux nouveaux food-trucks s'installent sur les quais bas rive gauche

La Métropole de Rouen a annoncé, jeudi 8 août, l'arrivée de deux nouveaux foood-trucks (camions-restaurants) sur les quais bas rive gauche, de quoi se régaler pour les dernières semaines de l'été et jusqu'à fin septembre.

Le premier, Lova'h Food, propose de la restauration entre cuisine du monde et cuisine afro-caribéenne ; acras de morue ou beignets de banane pour ne citer qu'eux. Son camion est ouvert du jeudi au dimanche.

• Lire aussi. Le camion-restaurant Umami Katapult fusionne les cuisines française et vietnamienne

Le camion de Chez Majo, lui, sera ouvert le jeudi et le vendredi et occasionnellement le samedi. Il propose une des spécialités italiennes de la région Campanie dans le sud du pays ; les panuozzos, cuits au feu de bois et composé notamment de produits importés d'Italie.

Ces deux nouveautés viennent donc s'ajouter aux deux food-trucks déjà ouverts sur les quais, Umami Katapult sous le pont Jeanne d'Arc et Les Crêpes de Philomène sous le pont Boieldieu.