Calvados. Après le décès d'un élu, des réactions politiques nombreuses

Hubert Courseaux a été premier vice-président du Conseil départemental de 2015 à 2021, et était président de la Communauté de Communes Terre d'Auge depuis 2019, et maire de Bonneville-la-Louvet depuis 1997. Son décès, survenu le 4 août à l'âge de 65 ans, à la suite d'un long combat contre la maladie, a été annoncé dans un communiqué.

Le Président de la Région, Hervé Morin, lui rend hommage sur ses réseaux, en saluant un homme "pleinement engagé pour son territoire et l'action publique". Le président du Conseil départemental, Jean-Léonce Dupont, se souvient qu'"avec son franc-parler, Hubert Courseaux, a constamment donné de son temps (…) sans jamais avoir peur d'affronter les nombreuses difficultés". Enfin, le député de sa circonscription, la 4e du Calvados, Christophe Blanchet, a publié sur son compte X : "Notre ami Hubert Courseaux, travailleur acharné, passionné de notre territoire du Calvados et particulièrement du Pays d'Auge, élu dévoué pour sa commune, pour son canton, est parti. Merci pour ta fidèle amitié."

La Communauté de Communes Terre d'Auge indique qu'un dernier hommage lui sera rendu, lors d'une cérémonie en l'église de Bonneville-la-Louvet, vendredi 9 août à 14h30.