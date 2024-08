Normandie. La RN13 coupée dans un secteur après un accident : la gendarmerie sur place

Vers 13h20, lundi 5 août, la route nationale 13 a été fermée à la circulation dans les deux sens de circulation. Un accident s'est produit entre Valognes et Ecausseville, sur la commune de Joganville plus précisément. Selon la préfecture de la Manche, les gendarmes sont mobilisés sur cette partie de l'axe routier, sans en révéler plus.

Une circulation interrompue

Selon Bison futé, il y aurait un ou des piétons sur la chaussée. La circulation a été fermée dans les deux sens entre les échangeurs D69 "Joganville" et D2 Valognes-Coutances. Dans les deux sens, les véhicules doivent emprunter les sorties. Des déviations ont été mises en place, mais prudence, la circulation est très compliquée dans ce secteur.

D'importants bouchons sont signalés.

Des déviations mises en place

Pour aller de Cherbourg à Caen, il faut passer par les départementales D2, D24, D42 et puis D974, en traversant les Flottemanville, Urville, le Ham, Eroudeville et Montebourg. Pour aller de Caen à Cherbourg, il faut passer par la D974, au niveau de Joganville, puis sur les D42, D24 et D2, en passant part Montebourg, Eroudeville, le Ham, Urville et Flottemanville. Il est nécessaire d'être prudent dans les bourgs.