Calvados. Chute de grêle et rafales à 100km/h : attention aux orages

La météo s'annonce très capricieuse à partir de ce mercredi 31 juillet après-midi dans le Calvados. Après un début de semaine ensoleillé et chaud, les éléments se déchaînent. Le département, comme les quatre autres de la région, est placé en vigilance jaune aux orages. Ce statut dure jusqu'à minuit pour le Calvados.

De l'eau et du vent

La préfecture recommande d'être vigilant et prévient : "Cette dégradation sera accompagnée d'importants cumuls de pluie, d'averses de grêle et de rafales de vent pouvant atteindre 90 à 100km/h." Il est donc fortement recommandé d'être prudent, surtout au volant. Les précipitations devraient principalement toucher le sud et l'est du département.