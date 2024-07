Caen. Le tramway célèbre ses 5 ans avec de nouvelles couleurs

Le 27 juillet 2019, la première rame du tramway a fait son apparition dans les rues de Caen. Une mise en service qui, 5 ans plus tard, se célèbre de différentes manières. Caen la Mer et le réseau Twisto proposent des jeux-concours et plein de cadeaux pour les usagers du tramway, mais ce n'est pas tout. Vous l'aurez sûrement remarqué, une des rames s'est dotée de nouvelles couleurs et c'est le graffeur caennais SoLiCe qui a été invité à laisser parler son talent pour le covering intégral de cette rame. Cette dernière est en circulation depuis lundi 29 juillet 2024, et pour plusieurs semaines au moins.

Le graffeur SoLiCe a réalisé le covering du tramway. - Keolis Caen

Quelques chiffres

Chaque jour, le réseau comptabilise jusqu'à 50 000 voyageurs sur les 16,2km de son réseau. En l'espace de 5 ans, le tramway a donc parcouru de nombreux kilomètres. Au total, ce sont 6 millions de kilomètres qui ont été parcourus par ces rames, c'est l'équivalent de 150 fois le tour de la Terre. Et ce sont plus de 35 millions de visiteurs qui ont été enregistrés.

Et ça ne devrait pas s'arrêter là, puisqu'à l'horizon 2028 le réseau de circulation des tramways pourrait bien s'étendre. L'objectif de Caen la Mer ? "Desservir de nouvelles zones résidentielles et commerciales et faciliter davantage les déplacements doux à travers la ville." Les élus de la communauté urbaine ont d'ailleurs acté le tracé de cette nouvelle ligne. Elle desservira ainsi les quartiers les plus denses de l'agglomération - dont le Chemin Vert et Beaulieu - et les principaux équipements publics qui ne l'étaient pas encore comme l'Hôtel de Ville, le stade nautique, le Parc des Expositions, le Zénith et donc le Palais des Sports. Les travaux devraient commencer d'ici 2026.

Une rame spéciale pour les 5 ans du tramway à Caen. - Keolis Caen