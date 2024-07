Télévision. Découvrez les secrets sauvages du Mont Saint-Michel sur Arte ce week-end

Ce documentaire met en lumière la richesse de la biodiversité de la baie du Mont Saint-Michel, un site ultra-fréquenté qui attire plus de trois millions de visiteurs chaque année. Parmi les habitants de cette zone unique, vous découvrirez des milliers d'oiseaux migrateurs, comme le hibou des marais, une colonie de phoques communs, des dauphins et même des vers architectes appelés hermelles.

Enjeux écologiques

Au-delà de la beauté naturelle, le documentaire aborde les enjeux écologiques liés à la surfréquentation humaine et à la progression des prés-salés. Ces éléments menacent de rompre l'équilibre fragile de cet écosystème préservé.

Un regard complémentaire : "Le labyrinthe de l'archange"

En complément de ce documentaire, Arte propose également "Le labyrinthe de l'archange", disponible sur leur chaîne YouTube. Ce film dévoile les mystères architecturaux du Mont Saint-Michel à travers les yeux des historiens et des archéologues. A la faveur d'un vaste chantier de restauration, les experts lèvent le voile sur les énigmes de ce monument iconique, explorant ses treize siècles d'histoire tumultueuse. Grâce aux dernières techniques de modélisation et de datation, le documentaire offre une reconstitution précise des couloirs, bâtiments disparus, et restructurations successives de ce site unique. Traversé de sublimes images et séquences d'animation, ce film rend un hommage vibrant au génie des bâtisseurs d'antan et révèle les secrets cachés sous l'apparente harmonie du Mont Saint-Michel.