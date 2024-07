Le Havre. Aux Nuits Suspendues, un karaoké géant et intergénérationnel

"Il y a peu de moments dans sa vie où l'on peut chanter super fort sans avoir de problème avec ses voisins !" sourit Aline Afanoukoé. L'animatrice radio sera la maîtresse de cérémonie du grand karaoké proposé samedi 20 juillet, au Havre, par la chaîne Arte. Une chorale géante et improvisée, formée par le public, à l'occasion des Nuits Suspendues, le festival qui se déroule dans le superbe écrin des Jardins suspendus.

Rap, variété et même… opéra !

"C'est une parenthèse, un moment où on se lâche sur des titres qui parlent à plusieurs générations" poursuit la chef d'orchestre de la soirée. Chacun est invité à fredonner, chanter ou carrément brailler sur des standards de la pop française et internationale, du rap… et même des grands airs d'opéra ! "Dans la foule, je repère ceux qui ont des voix particulières. L'an dernier, aux Jardins suspendus, il y avait une chanteuse d'opéra exceptionnelle ! Je lui ai tendu le micro, tout le monde s'est mis à l'écouter… Et au moment des chœurs tout le monde a chanté avec elle, c'était magnifique !"

Que les timides et les casseroles se rassurent, inutile d'être un professionnel pour participer. "Au contraire, plus c'est faux, plus j'aime ! Vraiment, on rigole !" assure Aline Afanoukoé, qui invite le public estival à "lâcher toutes les mauvaises ondes de l'année".

Côté paroles, pas de problème non plus : elles sont diffusées sur scène, où sont projetées des performances captées par Arte Concert. Cette année, DJ Da Vince échauffera les spectateurs dès 20 heures.