Les Loges. Etretat Aventure : cinq parcours d'accrobranche à découvrir cet été

Etretat Aventure s'adresse à ceux qui recherchent des activités de plein air à la fois excitantes et variées. Ce parc s'inscrit dans un cadre naturel. Que vous soyez en quête d'adrénaline, d'aventures en famille ou d'un séjour sortant de l'ordinaire, ce lieu a de quoi combler toute la famille. Il dispose de plusieurs parcours acrobatiques en hauteur, adaptés à tous les âges et niveaux, allant d'un parcours pour les plus petits, accessible à partir de 3 ans, aux défis extrêmes pour ceux qui n'ont peur de rien, en passant par le Kid's Park, l'Aventure Park ou encore par le "parcours tyro".

Pratique. 1632 Route de Gonneville, aux Loges. Tarifs : de 6€ à 20€.