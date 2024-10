Dieppe. Au musée de l'Estran, les fonds marins révèlent leurs secrets

Le musée de l'Estran-Cité de la Mer, à Dieppe, est dédié à la découverte et à la protection du milieu marin et du littoral normand. Il propose une exposition permanente avec plusieurs aquariums présentant la faune locale, des maquettes, des vidéos et des panneaux informatifs sur les écosystèmes marins, la pêche et les énergies renouvelables.

Cet été, en intérieur comme en extérieur, la Cité de la mer a concocté un programme pour les petits et les grands.

Des sorties en bord de mer

pour les enfants

Le site propose une multitude d'activités tout au long de l'été pour "apprendre sur le monde du littoral", selon Pricillia Mache, responsable des animations au musée.

Pour les enfants âgés de 3 à 10 ans, les Jardins des mers offrent des sorties en bord de mer, des animations et des ateliers de nourrissage des aquariums jusqu'au 9 août. Ces activités visent à "montrer l'importance de l'océan".

Des parcours guidés

pour découvrir la faune

Pour les plus grands, des parcours guidés sont proposés pour découvrir la faune et la flore locales. Ces balades gratuites peuvent être réservées sur le site du Département. D'autres balades, organisées par l'office du tourisme de Dieppe, sont accessibles via internet ou par téléphone au 02 35 06 93 20.

Pour ceux qui veulent découvrir l'univers de la pêche, l'Estran organise des créneaux de pêche en groupe à retrouver sur le site internet estrancitedelamer.fr.

Pratique. 37 rue de l'Asile Thomas, à Dieppe. Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h, fermé de 12h30 à 13h30 le week-end. Tarifs : de 4€ à 16€. Tel : 02 35 06 93 20.