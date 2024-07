Seine-Maritime. Célya, fillette de 6 ans retrouvée morte dans un bois : le compagnon de la mère interpellé

Faits Divers. Les gendarmes ont interpellé et placé en garde à vue samedi 13 juillet le compagnon de la mère de la fillette de 6 ans, enlevée et tuée dans un bois à Saint-Martin-de-l'If, entre Yvetot et Barentin.